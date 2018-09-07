Прокуратура Иркутской обл. направила в СК материалы по факту охоты на медведя, в которой участвовал губернатор региона

Прокуратура Иркутской области направила в Следственный комитет материалы по факту охоты на медведя, в которой участвовал губернатор региона Сергей Левченко. Надзорный орган просит провести проверку по признакам преступления, предусмотренного в Уголовном Кодексе.

Ранее в интернете появилась видеозапись охоты с использованием огнестрельного оружия. В пресс-службе областного правительств Интерфаксу пояснили, что всё это происходило в ноябре 2016 года, лицензия на отстрел медведя имелась. В администрации губернатора связали появление видеозаписи с предстоящими выборами в Заксобрание Иркутской области 9 сентября.