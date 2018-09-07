Двукратное превышение нормы концентрации сероводорода зафиксировано вновь на востоке Москвы
Об этом сообщает Мосэкомониторинг. Первой превышение показала станция в Жулебино, а затем в Новокосино. Специалисты утверждают, что человек может ощущать неприятный запах, однако данная концентрация безопасна для его здоровья.
Комментарии2
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perectukin 07 сентября 2018 | 08:36
Опять кремлевские обосрались ... А воняет в Жулебино.
Почему ?
sasass 07 сентября 2018 | 08:36
Народ травиться , но все равно преклоняется перед отравителем и делает из отравителя управителя...