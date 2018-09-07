Российским космонавтам на МКС поручено собрать доказательства появления отверстия в корабле «Союз»

Российским космонавтам на МКС поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в корабле «Союз», которые могли бы помочь расследованию. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли. В частности им поручили взять пробы клея, которым приклеили ткань, закрывающую просверленную алюминиевую стенку.

Корабль «Союз» будет пристыкован к МКС до декабря. При возвращении космонавтов бытовой отсек отсоединяют, и он сгорает в плотных слоях атмосферы.