Российским космонавтам на МКС поручено собрать доказательства появления отверстия в корабле «Союз»
Российским космонавтам на МКС поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в корабле «Союз», которые могли бы помочь расследованию. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли. В частности им поручили взять пробы клея, которым приклеили ткань, закрывающую просверленную алюминиевую стенку.
Корабль «Союз» будет пристыкован к МКС до декабря. При возвращении космонавтов бытовой отсек отсоединяют, и он сгорает в плотных слоях атмосферы.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bugbugbug 07 сентября 2018 | 08:22
А что следователя на орбиту не отправят? Все заняты лайками и репостами в интернете?
tvitov66 07 сентября 2018 | 08:27
bugbugbug: вы не поняли суть:
Поручено собрать доказательства появления БОЖЕСТВЕННОГО отверстия в корабле «Союз»!
Это ЗНАК ... либо бомбить и травить дружественный сирийский народ, либо у собственного любимого народа отжать собственность в Сергиевом Посаде
vilingrad 07 сентября 2018 | 08:35
tvitov66: Что там Скотланд-ярд! Какие-то Скрипали, улики, следствие... Русские космонавты будут собирать доказательства насчет дырки!!!
luger_max_otto 07 сентября 2018 | 08:22
В общем, много цирка. Правда похоже, что чтобы эти пробы взять, нужно отклеить нынешнюю заплатку.
kondrakr 07 сентября 2018 | 08:28
luger_max_otto: Разумеется. Придётся потерпеть временное неудобство. Начальник же приказал.
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 08:28
Даже состав спасительного клея приказали украсть. Рукожопые.
gregor 07 сентября 2018 | 08:28
Российским космонавтам на МКС поручено собрать доказательства появления отверстия в корабле «Союз»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да что там собирать ..., и так ясно ,что это сделал правый сектор или Сорос .
Вот Песков от имени Кремля и Захарова ,от имени МИДа ,а так же от 86 % телевизионного электората , не дадут соврать .
Вот я лично видел ,как Сорос на плечах с аквалангом ,а в другой руке держа сверло , подлетает к МКС и сверлит , назло Воронежу .
sensei54 07 сентября 2018 | 08:28
«Этот психиатрический санаторий ещё покажет нам всем фееричный фейерверк.» (с)
В подлиннике "санаторий" звучит несколько иначе.
ly4_sveta 07 сентября 2018 | 08:36
Пора Бастрыкину с Рогозиным собираться, если
Путин пошлёт, то с превеликим удовольствием -
хоть в Космос, хоть в задницу. Да и батуту,
что пропадать?