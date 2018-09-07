СМИ: Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал с испанскими разведслужбами
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал с испанскими разведслужбами. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на высокопоставленного испанского официального представителя. По его данным, уже находясь в Великобритании, Скрипаль ездил в Испанию. Также несколько лет назад он посещал Чехию, а затем Эстонию, где информировал местных разведчиков о деятельности российских коллег. Все поездки были санкционированы британской разведслужбой Ми-6.
Комментарии12
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patrikk_1 07 сентября 2018 | 08:28
СМИ: Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал с испанскими разведслужбами...
Серёга Скрипаль - разведывательная шлюха?
vilingrad 07 сентября 2018 | 08:33
patrikk_1: А ты- не разведывательная?:)
uralruss 07 сентября 2018 | 08:39
vilingrad: Шлюха ха-ха (партрик)
vezdehod 07 сентября 2018 | 08:50
Человек делал благородное дело на благо мира и безопасности,- вот за это и поплатился.
valian0822 07 сентября 2018 | 08:33
Скрипаль- Испания-тамбовские- Путин ..... след?
tvitov66 07 сентября 2018 | 08:40
valian0822: так вот кто назначение тамбовскими нашего байстрюка раскрыл ...
avp235 07 сентября 2018 | 08:52
valian0822:
Литвиненко перед смертью тоже сотрудничал с испанскими спецслужбами. Совпадение?
lena_spb 07 сентября 2018 | 08:37
О чем он их мог информировать? О прошлогоднем снеге?
ppvngavr 07 сентября 2018 | 08:43
ВСЕ уже давно все поняли, но ДЕЛАЮТ ВИД, что не понимают: кто и зачем покушался на Скрипалей. Суть двоемыслия в мысли о том, что, с одной стороны, Скрипаль "заслужил" такой участи, а с другой - все должно быть "по закону". Вот и приходится Кремлю городить горы лжи и выкрутасов. Читайте об этом в моей публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491
То же самое относится и к МН-17. Обо всем этом читайте в сатирическом памфлете:
"Российский ресентимент": http://www.proza.ru/2017/12/29/1075
j_partizan 07 сентября 2018 | 08:46
Тогда отправили его заслуженно, но не качественно.
j_partizan 07 сентября 2018 | 08:54
Всё-таки на кого он работал и кто его отправил остаётся открытым. В лёгкую могли отравить сами же, западные спецслужбы.
sasass 07 сентября 2018 | 08:49
Газете сколько интересно заплатили..