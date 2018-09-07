Transparency обнаружила конфликт интересов у девяти депутатов Москвы и области

Среди них в частности оказалась певица, депутат Мосгордумы Надежда Бабкина. Надежда Бабкина занимает должность зампредседателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской думы – эта комиссия является учредителем фольклорного театра «Русская песня», который в свою очередь возглавляет Бабкина. Соответственно, депутат, используя свои полномочия, может содействовать своему же ансамблю, — само по себе существование такой возможности и является конфликтом интересов, рассказал в эфире телеканала «Дождь» автор расследования Transparency International Игорь Сергеев:

Среди депутатов, у которых также обнаружили потенциальный конфликт интересов, много и других известных лиц. Так лыжник Александр Легков, будучи зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта, является также учредителем «Экипировочного центра имени Легкова», который продает спортинвентарь государственным учреждениям. А член комиссий Мосгордумы по градостроительству и землепользованию Олег Сорока входит в список аффилированных лиц одного из крупнейших застройщиков Москвы — группы компаний «Пионер».

Как сообщается, Transparency International сообщила в прокуратуру о каждом из девяти депутатов, у которых обнаружила признаки конфликта интересов. Организация также направила обращения в администрацию президента и комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.