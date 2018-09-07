Подозреваемых в отравлении Скрипалей надеялись задержать в Европе
Британская разведка идентифицировала этих людей ещё несколько месяцев назад, но решила придержать информацию. Об этом пишет газета The Sun. В Лондоне считали, что подозреваемые могут вновь появиться в одной из стран Евросоюза, что позволило бы их задержать. По данным британской разведки, россияне под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов работают на подразделение ГРУ, которое занимается опасными спецоперациями за рубежом, в том числе убийствами, отмечает издание. Люди по этим паспортам прежде не раз въезжали в страны Европы, — отмечает газета.
В доказательствах, представленных Великобританией по делу Скрипалей, огромное количество нестыковок, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Доказательств Небензя назвал «домыслами», порождёнными «русофобскими фантазиями».
Комментарии14
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barssuk 07 сентября 2018 | 08:10
Они уже давно среднее нечерноземье удобряют...наивные англичане
sensei54 07 сентября 2018 | 08:16
barssuk: Видимо, догадываются об этом, вот и обнародовали их рожи.
А если бы вообще промолчали о Скрипалях, вот тогда бы могли арестовать.
tvitov66 07 сентября 2018 | 08:20
sensei54: скорее всего получили новую более весомую информацию, поэтому решили выложить старьё - все равно утечет через интерпол
estamp 07 сентября 2018 | 08:56
barssuk: наивные англичане
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Считаешь пацаны в Ми-6 наивней тебя?
Они тебе если в чем и уступают, то только в ЧСВ
andreykochnev 07 сентября 2018 | 08:10
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perestarok 07 сентября 2018 | 08:13
"Британская разведка идентифицировала этих людей ещё несколько месяцев назад, но решила придержать информацию…"
...до начала строительства "Северного потока 2".
arye_11 07 сентября 2018 | 08:16
perestarok:
Эпический провал ГРУ.
Просто оглушительный провал.
И оно не удивительно, если в России все прогнило, и ракеты с дырами в космос отправляют и чмошников в ликвидаторы нанимают.
А Вася Небензэе может потявкивать.
Служба у него такая и именно за это занудное потявкивание ему платят деньги
sensei54 07 сентября 2018 | 08:20
arye_11: Бабченко: «Переворот в Черногории раскрыли, когда в консульство Черногории за визами начали один за одним приходить спортивные мужики с одинаковым взглядом и одним и тем же местом работы - воинская часть такая-то в Ростове-на-Дону. Они даже не парились. Вот просто пришли с грушными паспортами получать визы чтобы лететь делать переворот в этой стране. Когда количество заявителей перевалило за полсотни, черногорцы начали что-то подозревать. В итоге переворот удалось превентивно остановить.»
ly4_sveta 07 сентября 2018 | 08:50
arye_11: Вася, рассуждая про «огромное количество
нестыковок», наверное не видел дел Ходорковского,
Серебренникова, всех протестных с 2000 по 2018 г.г., чтобы
нести такую чушь с ахиней, да ещё на весь мир.
vilingrad 07 сентября 2018 | 08:31
Бубензя не даст соврать
pedrobutylkovich 07 сентября 2018 | 08:34
Мелкобриты прямо дети малые... Ничего не могут.
piter_ug 07 сентября 2018 | 08:38
//не раз въезжали в страны Европы//
Отъездились. Теперь только в Чучхяндию.
ly4_sveta 07 сентября 2018 | 08:45
Не сидится мразям дома, не работается, не
создаётся, не преображается. Только и могут
эти чекистские ублюдки, во главе со своим
больным на голову, что разрушать, пакостить,
травить, издеваться, убивать, создавая хаос,
бунты и разруху, везде где появятся, накрывая
территории с мирными гражданами хоррором.
sasass 07 сентября 2018 | 08:53
Наивные британцы не понимают , что они разовые были - они теперь в ином измерении находятся...