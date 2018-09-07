Подозреваемых в отравлении Скрипалей надеялись задержать в Европе

Британская разведка идентифицировала этих людей ещё несколько месяцев назад, но решила придержать информацию. Об этом пишет газета The Sun. В Лондоне считали, что подозреваемые могут вновь появиться в одной из стран Евросоюза, что позволило бы их задержать. По данным британской разведки, россияне под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов работают на подразделение ГРУ, которое занимается опасными спецоперациями за рубежом, в том числе убийствами, отмечает издание. Люди по этим паспортам прежде не раз въезжали в страны Европы, — отмечает газета.

В доказательствах, представленных Великобританией по делу Скрипалей, огромное количество нестыковок, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Доказательств Небензя назвал «домыслами», порождёнными «русофобскими фантазиями».