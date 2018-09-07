Минфин США ввёл санкции против хакера из КНДР и северокорейской компании, где он работал программистом
Решение в отношении Пак Чин Хёка связано с кибератаками, проведёнными по заданию Пхеньяна, — говорится на сайте министерства. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что Вашингтон не позволит Северной Корее подрывать глобальную кибербезопасть для продвижения своих интересов и получения доходов в нарушение санкций. Согласно данным Минфина США, Хёк несёт ответственность, в том числе, за кибератаку с применением вируса-вымогателя WannaCry весной прошлого года.
Комментарии1
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wrk 07 сентября 2018 | 07:44
План по санкциям выполним и перевыполним.