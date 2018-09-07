Государство может получить контроль над мобильным оператором Tele2

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости». По данным издания, «Ростелеком» и акционеры Tele2 ведут переговоры об увеличении доли государственного оператора в сотовой компании до контролирующей. В данный момент «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2.