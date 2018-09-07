Суд в Таганроге временно отстранил от работы сотрудника авиазавода, подозреваемого в отравлении коллег таллием

На днях Владислава Шульгу выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Инженер сказал в интервью РБК, что возвращается на работу. О массовом отравлении таллием на предприятии стало известно в марте. По официальным данным, пострадали 25 человек. Следствие считает, что Шульга подсыпал отравляющее вещество в кулер с водой для сотрудников из-за конфликта с одним из коллег.