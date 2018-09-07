Суд в Таганроге временно отстранил от работы сотрудника авиазавода, подозреваемого в отравлении коллег таллием
На днях Владислава Шульгу выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Инженер сказал в интервью РБК, что возвращается на работу. О массовом отравлении таллием на предприятии стало известно в марте. По официальным данным, пострадали 25 человек. Следствие считает, что Шульга подсыпал отравляющее вещество в кулер с водой для сотрудников из-за конфликта с одним из коллег.
Комментарии3
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ramen 07 сентября 2018 | 08:00
КАК можно подсыпать что-то в КУЛЕР???? если канистра с водой герметична. Если система сама является герметичной? Да и таллий... Ну облысеют... Ну поплоехют недолго... Как один мой знакомый академик виски с таллием как-то давно ещё отравился с женой... Ничего - жив. На пенсии.
sasass 07 сентября 2018 | 08:24
Народ можно травить - вот если бы он власть отравил , то сидел бы уж давно...
s011ma 07 сентября 2018 | 08:38
Готовится к командировке в Лондон?