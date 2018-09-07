Transparency International: 9 депутатов в Москве и Подмосковье могут использовать свои полномочия для личной выгоды
В докладе российского отделения организации, посвящённом конфликту интересов, в частности, фигурируют певица Надежда Бабкина и лыжник Александр Легков. Бабкина является депутатом Мосгордумы и контролирует деятельность департамента культуры, который при этом является учредителем возглавляемого певицей театра «Русская песня». Легков в Мособлдуме отвечает за контроль бюджетного финансирования развития спорта и при этом является учредителем экипировочного центра, который заключает контракты, в том числе, с государственными учреждениями.
Комментарии2
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vilingrad 07 сентября 2018 | 07:51
А остальные служат народу:))))
Наивняки! Это Раша!
sasass 07 сентября 2018 | 08:16
Козе понятно , что они лезут в депутаты , чтобы побольше хапнуть...