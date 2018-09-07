«Единая Россия» внесла в Госдуму ряд поправок к пенсионной реформе
Среди них — предложение отдать деньги коррупционеров пенсионерам, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Президент Владимир Путин также накануне внёс в Госдуму поправки по пенсионной реформе — он предложил уголовную ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.
Комментарии1
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lenin3 07 сентября 2018 | 07:16
Ага,при пересчете(только при пересчете,Карл!)пропало сотни миллионов денег коррупционера Захарченко.А вот поймают на взятке в 5000рэ участкового терапевта,например-так с радостью одадут эти 5000рэ в Пенсионный фонд...