«Единая Россия» внесла в Госдуму ряд поправок к пенсионной реформе

Среди них — предложение отдать деньги коррупционеров пенсионерам, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Президент Владимир Путин также накануне внёс в Госдуму поправки по пенсионной реформе — он предложил уголовную ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.