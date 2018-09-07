Президент России Владимир Путин сегодня встретится с руководством Ирана

Переговоры пройдут в рамках тегеранского саммита по урегулированию ситуации в Сирии. Ожидается, что на переговорах Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и верховным руководителем страны аятоллой Али Хаменеи будет обсуждаться ситуация вокруг ядерной сделки. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны обсудят дальнейшие действия после выхода из соглашения США. Кроме того, в повестке встречи двусторонние отношения и поиск путей выхода из сирийского кризиса. Ему, в частности, посвящен саммит с участием России, Турции и Ирана, который сегодня начнется в Тегеране. Роухани и аятолла Али Хаменеи – не единственные, с кем Путин проведет переговоры. Он также намерен лично встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Повестка этих переговоров будет схожей. Тем временем на совместном саммите лидеры трех стран будут искать пути урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом, в частности, накануне сказал глава иранского парламента Али Лариджани. Напомним, провинция Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, управляемым вооруженной оппозицией президенту страны Башару Асаду. Западная коалиция опасается химатаки со стороны Дамаска в ходе наступления на Идлиб. В то же время российские военные ранее заявляли о подготовке провокации с применением химоружия со стороны США.