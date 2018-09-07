Поиском подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Великобритании

Об этом на Совете безопасности ООН заявила официальный представитель Соединенного Королевства Карен Пирс. По ее словам, британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как Россия, как правило, не выдает своих граждан.

Россия не признает свою вину в отравлении Скрипалей, какие бы веские доказательства ни представила Великобритания. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов. Он добавил, что у Великобритании нет серьезных рычагов давления на Россию.