В Сенате США прошли слушания по новым санкциям в отношении России

Ранее в Конгресс было внесено несколько законопроектов на эту тему, и члены Банковского комитета сената заслушали экспертное мнение бывшего посла США в России Майкла Макфола и координатора по санкциям в Администрации Обамы Дэниэла Фрида.

Слушания в банковском комитете Сената США были вторыми из трех в серии слушаний по санкциям по России. Две недели назад перед сенаторами по итогам и эффективности ранее введенных санкций отчитывались чиновники Администрации Трампа. Теперь с экспертным заключением выступали бывший посол США в России Майкл Макфол и координатор по санкциям в Администрации Обамы Дэниэл Фрид.

Открывая слушания, глава комитета сенатор-республиканец Майк Крэпо отметил, что с момента ввдения прошлым летом закона о санкциях — КААТСА, Владимир Путин отдал приказы об атаках химическим оружием в отношении граждан стран-союзниц США, и продолжает попытки подорвать демократии в США и Европе с помощью дезинформации и кибератак.

Сенатор отметил, что для того, чтобы санкции в отношении того же Ирана возымели реальное действия, понадобились десятилетия, хотя Россия, сказал сенатор, не Иран, потому что гораздо глубже вовлечена в глобальную экономику.

Майкл Макфол привел убедительные доказательства того, что санкции против России работают — российская экономика упала и растет медленно, ВВП сократился, а сильнейший удар пришелся на банки и компании, которые пытаются привлечь иностранный капитал. Растет отток капитала из России. Компания Экксон-Мобил отменила совместный инвестиционный проект с Роснефтью на полтриллионна долларов. В итоге, экономическое давление на Путина должно быть усилено — потому что Россия до сих пор находится в Крыму и на Донбасе, и нужно вводить больше санкций — как за уже нанесенный вред, так и сдерживающие санкции, сказал Макфол.

Дэниэл Фрид предупредил о возможной эскалации со стороны Путина в Украине и предложил вводить новые санкции против ближнего круга Путина и против российского госдолга, а также ввести запрет на финансирование госбанков, таких как ВТБ, но не всех сразу, потому что это даст негативный эффект в отношении Запада, сказал Фрид.

«Нет вопроса в том, что Путин должен заплатить за свои действия и что у США есть возможность призвать Москву к ответу», сказал глава банковского комитета Сената. Вопрос только в том, как именно США заставят Путина заплатить.

Следующие слушания по России в банковском комитете Сената США состоятся 12 сентября. Тема — «новые инструменты противостояния России».