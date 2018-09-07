Авиакомпания British Aiways начала расследование в связи с кражей финансовых данных клиентов

Пострадали пассажиры, которые оплачивали перелёты банковскими картами в конце августа и начале сентября. Они совершили в общей сложности 380 тысяч платежей, сообщает газета The Guardian. Перевозчик принёс извинения и пообещал связаться с каждым пострадавшим клиентом. В авиакомпании уточнили, что паспортных данных и информации о полётах среди сведений, полученных хакерами нет. Уязвимости устранили. К расследованию подключилась полиция.