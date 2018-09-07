На востоке Москвы в два раза превышена норма сероводорода в воздухе
Об этом со ссылкой на Мосэкомониторинг сообщает агентство ТАСС. В десять вечера превышение зарегистрировали в Жулебино, спустя час — в Новокосино. Расположенные в этих районах станции контролируют зоны влияния ближайшего мусоросжигательного завода, очистных сооружений «Мосводоканала» и закрытого мусорного полигона «Кучино», отмечает агентство.
Комментарии1
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vadimp 07 сентября 2018 | 07:04
"На востоке Москвы в два раза превышена норма сероводорода в воздухе"
И дальше че?