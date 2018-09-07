В Краснодаре полицейские задержали ещё трёх активистов штаба Алексея Навального
Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. Одному из задержанных сотрудники МВД предложили проехать в отделение и объяснить, где он будет находиться 9 сентября. Затем посоветовали связаться с родственниками и сообщить, что он вернётся через пять суток. Ранее в течение вчерашнего дня в Краснодаре арестовали четырёх сторонников оппозиционного политика. Кроме того, сообщения о задержаниях и арестах активистов штаба Навального пришли из Красноярска, Нижнего Новгорода. Сам политик также отбывает административный арест. 9 сентября сторонники Алексея Навального собираются провести акции против пенсионной реформы. В большинстве городов митинги не согласованы.
Комментарии5
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ura_123 07 сентября 2018 | 06:54
Фашистская хунта отлавливает несогласных с курсом партии на уничтожение россиян?
lenin3 07 сентября 2018 | 07:11
ura_123: где он будет 9-го сентября?Ну,и отвечай-на выборах,где же ещё)))
ss2020 07 сентября 2018 | 06:55
митинги не согласованы... а ОНИ БУДУТ...вова-II застенчивый, ласковый ты наш, мужайся...!)))
ss2020 07 сентября 2018 | 06:58
вон к 9 сентября все газовые болончики раскупили...космонавты знают вкус перца...очень трогательно, аж глазки...!)
wuwer 07 сентября 2018 | 07:07
За маячающие впереди триллионы..власть, несогласных скоро отстреливать начнёт
Это пока народ "уговаривают"...видимость приличия демонстрируют