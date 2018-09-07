В московском метро погиб пассажир
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Официальных комментариев по поводу происшествия нет.
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Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Официальных комментариев по поводу происшествия нет.
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