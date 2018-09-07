Преподаватель детской телестудии в Удмуртии пожаловался на пытки в полиции
Юрий Харин написал письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В обращении говорится, что Харина под пытками вынудили признаться в изнасиловании подростков. Об этом сайту «Медуза» рассказал адвокат преподавателя Павел Биянов.
Жителя Глазова Юрия Харина задержали по обвинению в преступлениях в отношении четырёх мальчиков. Преподаватель вину не признаёт. В обращении к Бастрыкину он отмечает, что информацию о пытках поручили проверять тому же следователю, который ведёт уголовное дело против него.
Комментарии2
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cromwel 07 сентября 2018 | 07:09
Нашел кому жаловаться!
wuwer 07 сентября 2018 | 07:16
Одна шайка-лейка...а там не знают, как "зарабатываются" очередные ордена и звёздочки
Настоящих преступников пусть лохи ищут...тут попроще и легче "тему" можно найти