Преподаватель детской телестудии в Удмуртии пожаловался на пытки в полиции

Юрий Харин написал письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В обращении говорится, что Харина под пытками вынудили признаться в изнасиловании подростков. Об этом сайту «Медуза» рассказал адвокат преподавателя Павел Биянов.

Жителя Глазова Юрия Харина задержали по обвинению в преступлениях в отношении четырёх мальчиков. Преподаватель вину не признаёт. В обращении к Бастрыкину он отмечает, что информацию о пытках поручили проверять тому же следователю, который ведёт уголовное дело против него.