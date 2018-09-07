Рэпер Гнойный снимал видео по заказу администрации президента
Об этом со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает BBC. Он уточнил, что это было один раз. Популярный музыкант, настоящее имя которого Вячеслав Машнов, по словам источника, получил два миллиона рублей. Концертный директор Гнойного Станислав Смольянинов подтвердил BBC, что артист сотрудничал с политтехнологами из администрации президента. Сумму в 2 миллиона рублей он назвал не совсем точной, но максимально приближенной к реальной. Смольянинов добавил, что больше Гнойный не соглашался на сотрудничество, потому что ему заплатили не всю сумму.
Комментарии4
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ansata 07 сентября 2018 | 06:37
Зашкварился гнойный. Иди теперь в "ночные волки".
ura_123 07 сентября 2018 | 06:48
”Заплатили не всю сумму.." Ха-ха-ха,родина кинет тебя,всегда! А уж на бабки и подавно))))
Тем более такая конторка как администрация пересидента)
punyoshohlai 07 сентября 2018 | 06:55
Не кинули бы Гнойного, заказуха бы просто плескалась гноем
polikarpich 07 сентября 2018 | 07:02
punyoshohlai: Самое то. Всё в тему. Администрации этого "презика" только с "Гнойными" и сотрудничать.