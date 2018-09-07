Рэпер Гнойный снимал видео по заказу администрации президента

Об этом со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает BBC. Он уточнил, что это было один раз. Популярный музыкант, настоящее имя которого Вячеслав Машнов, по словам источника, получил два миллиона рублей. Концертный директор Гнойного Станислав Смольянинов подтвердил BBC, что артист сотрудничал с политтехнологами из администрации президента. Сумму в 2 миллиона рублей он назвал не совсем точной, но максимально приближенной к реальной. Смольянинов добавил, что больше Гнойный не соглашался на сотрудничество, потому что ему заплатили не всю сумму.