В администрации президента не ждут высоких результатов «Единой России» на предстоящих выборах
Это связано с тем, что рейтинг партии просел из-за пенсионной реформы, пишет газета «Коммерсант». По её данным, проблема обсуждалась на встрече главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева с политтехнологами. Источники издания рассказали, что Харичев предложил считать хорошим результатом для «Единой России» 30% голосов, очень хорошим – 35%. В числе регионов, где выборы для власти будут непростыми, он назвал Иркутскую область, Хакасию, Забайкалье, Архангельскую, Ульяновскую и Владимирскую области.
Комментарии8
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pmasel 07 сентября 2018 | 06:38
Умер актер Берт Рейнолдс. Известный по фильмам 70-80-х годов. Жаль.
bazilgu 07 сентября 2018 | 06:47
Членами Едра могут быть тошько люди двух категорий:
1.Полные дебилы, которые с наслаждением жуют соловьевско- соловьевскую блевотину,
2.Те, кто все понимают но ради бабла готовы изображать преданность едросовской "идее" и которые соскочат при первом дуновении ветра в другую сторону.
Так что в Едре приличных людей быть не может по определению.
ura_123 07 сентября 2018 | 06:51
Ну что дорогие россияне,поддержим любую партию кроме "едирастии” на этих выборах?
drgonish 07 сентября 2018 | 06:59
ura_123:
Что значит любую партию? Смотрим на кандидата, читаем о нем, смотрим, есть ли у него официальная позиция по пенсионной реформе, и только тогда голосуем. Хотя, думаю, россияне и это на самотек пустят.
marineru 07 сентября 2018 | 07:03
drgonish: смотрим на кандидата, читаем о нём, смотрим и понимаем что выборы, выборы, кандидаты пи...оры.
drgonish 07 сентября 2018 | 07:09
marineru:
Серьезный подход.
ss2020 07 сентября 2018 | 07:06
у кремлёвской зондеркоманды в концлагере выборы бывают...или от скуки гибридный спектакль москонцерта...!???)))
ss2020 07 сентября 2018 | 07:08
выборы в рф - это когда миллионеры с миллиордерами письками меряются...!)))