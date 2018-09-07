В администрации президента не ждут высоких результатов «Единой России» на предстоящих выборах

Это связано с тем, что рейтинг партии просел из-за пенсионной реформы, пишет газета «Коммерсант». По её данным, проблема обсуждалась на встрече главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева с политтехнологами. Источники издания рассказали, что Харичев предложил считать хорошим результатом для «Единой России» 30% голосов, очень хорошим – 35%. В числе регионов, где выборы для власти будут непростыми, он назвал Иркутскую область, Хакасию, Забайкалье, Архангельскую, Ульяновскую и Владимирскую области.