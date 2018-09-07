Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом на митинге

Лидер предвыборной гонки Жаир Болсонару госпитализирован, ему наложили шесть швов, политик потерял много крови, — сообщила его семья. Подозреваемого в нападении задержали. Президент Бразилии Мишел Темер осудил атаку, он сказал, что отсутствие толерантности в обществе недопустимо. Выборы должны состояться в октябре. Согласно опросам, бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару занимает первое место по популярности среди кандидатов. В первом туре его готовы поддержать более 20 процентов жителей страны.