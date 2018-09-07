Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит жалобу Вадима Кумина

Он добивается снятия с выборов мэра Москвы Сергея Собянина. Будет проверена законность решения Мосгорсуда, сообщает агентство «Интерфакс». Кандидат от КПРФ обвиняет Сергея Собянина в злоупотреблении служебным положением и в проведении незаконной агитации в СМИ. Вадим Кумин считает, что суд должен отменить решение о регистрации действующего градоначальника кандидатом на должность мэра. В начале недели Мосгорсуд отказался удовлетворить соответствующий иск.