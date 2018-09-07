В Transparency International нашли признаки конфликта интересов у девяти депутатов Москвы и Подмосковья
В докладе, который подготовило российского отделения организации, в частности, фигурируют певица Надежда Бабкина и лыжник Александр Легков. Бабкина является депутатом Мосгордумы и контролирует деятельность департамента культуры, который при этом является учредителем возглавляемого певицей театра «Русская песня». Легков в Мособлдуме отвечает за контроль бюджетного финансирования развития спорта и при этом является учредителем экипировочного центра, который заключает контракты, в том числе, с государственными учреждениями.
Комментарии1
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cromwel 07 сентября 2018 | 07:12
В что эти клоуны вообще в Думе делают?