У Вашингтона есть множество доказательств готовящейся химической атаки в Идлибе
Об этом сообщил новый спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри, передаёт агентство Reuters. Детали он не уточнил, лишь подчеркнул, что наступление российских и сирийских войск, а также использование химического оружия приведет к огромным потокам беженцев в Турцию. Джеффри описал ситуацию в Идлибе как «очень опасную». В Минобороны России говорят, что в Сирии готовится инсценировка химической атаки, после которой США со своими союзниками нанесут удары по Сирии.
Комментарии4
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unprejudiced 07 сентября 2018 | 06:34
Срочная новость! Шок, сенсация, максимальный репост! Это должен увидеть каждый!!!
Сирия: захваченный спецназом игиловец сдал американских кураторов
В ходе разведывательно-поисковых действий и обследования пещер в районе могильника Кабр-эш-Шейх Хусейн подразделениями 10 и 15 дивизий Специального назначения ВС САР был взят в плен боевик террористической группировки ИГИЛ. Он пытался проникнуть в город Эс-Сувейда между подразделениями. И вот что рассказал.
Меня зовут Сухеб Издин аль-Зоби. Моя кличка — Абу-Умар аль-Хорани. Из деревни Эль-Пахет. Состоял в ИГИЛ*. В частности, в отряде «Чёрный камень». Лидер группировки ИГИЛ* Абу Бакр Аль Багдади.
Полевой командир отряда «Чёрный камень» Абу Аюб аль-Ираки. Численность группировки в районе пустыни Эс-Сувейда — около 1500 боевиков, а количество боевиков в моем отряде — 250 человек. Оружие и продукты поставляли американские военные.
Меня обучали американцы в рядах ИГИЛ в лагере беженцев Эр-Рукбан. Мне нужны были деньги, и поэтому я согласился. Платили 50–100 долларов в месяц.
Нас обучали американцы-инструкторы. Разделили нас на несколько групп по специальностям: артиллеристы, подрывники и пехотинцы. Я был в группе пехоты.
видео допроса - https://www.youtube.com/watch?v=GMgijNzrt4c
* ИГИЛ запрещенная в России организация
ss2020 07 сентября 2018 | 06:48
unprejudiced: а я раньше был в старшей группе, потом подготовительной!))) пИхатинцы - это путина!) ПИХАЮТ ДРУГ ДРУГУ ПОТИХОНЬКУ!)))
banyi4 07 сентября 2018 | 06:37
Никто в этом и не сУмневается! Асаду это сейчас больше всего надо) Без химоружия ему же сил не хватает)))
ss2020 07 сентября 2018 | 06:45
ему бы ещё тактических ядерных боеприпасов...вообще бы веселуха началась!)))