Олег Сенцов сегодня рассчитывается встретиться с адвокатом
После последней встречи защитник осуждённого украинского режиссёра Дмитрий Динзе рассказывал, что здоровье Сенцова ухудшилось. Тогда он опасался, что его могут забрать в реанимацию и насильно кормить. Олег Сенцов 117-й день держит голодовку. Режиссёр отбывание наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Комментарии1
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cromwel 07 сентября 2018 | 07:15
Пусть режиссер рекорд оформляет, сейчас это главное. А когда закончит голодать, лет через двадцать, ждем новых фильмов на Канском фестивале. Приятного аппетита!