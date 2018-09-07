Олег Сенцов сегодня рассчитывается встретиться с адвокатом

После последней встречи защитник осуждённого украинского режиссёра Дмитрий Динзе рассказывал, что здоровье Сенцова ухудшилось. Тогда он опасался, что его могут забрать в реанимацию и насильно кормить. Олег Сенцов 117-й день держит голодовку. Режиссёр отбывание наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму.