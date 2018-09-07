Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовном наказании за отказ брать на работу людей предпенсионного возраста

Эту инициативу президент анонсировал в ходе своего телеобращения по поводу пенсионной реформы. Согласно президентским поправкам, за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста работодателей ждет серьезное наказание. Хотя о тюремном заключении речи не идет, документ предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Предпенсионный возраст, по предложению Путина, будет начинаться за пять лет до выхода на пенсию.

Поправки Путина совпадают с предложениями, которые ранее высказывал Минтруд. В министерстве заявляли, что это защитит трудовые права предпенсионеров.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что при определении наказания за основу возьмут уголовную статью о необоснованном увольнении или отказе в приеме на работу беременной женщины. В ней прописано такое же наказание, которое было предложено Путиным.

Накануне свои поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста также внесла «Единая Россия». Предложения партии власти, в частности, включают в себя досрочное установление страховой пенсии для работников с большим трудовым стажем.