Сегодня в самопровозглашённой ДНР планируют назначить дату выборов нового главы

Прежний лидер — Александр Захарченко погиб в результате взрыва в конце августа. Его смерть будет иметь глобальные последствия. Такое мнение в эфире «Эхо Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Представители российских властей обвинили в гибели Захарченко Украину. В СБУ предположили, что убийство стало результатом разногласий внутри самопровозглашённой ДНР.