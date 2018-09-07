Американские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95 у берегов Аляски

Об этом со ссылкой на представителей Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает сайт The Washington Free Beacon. По его данным, инцидент произошёл ещё 1 сентября. Военные заметили бобмардировщики, вместе с которыми в воздушное пространство у берегов Аляски вошёл по меньшей мере один российский самолёт-заправщик Ил-78. Истребители F-22 были подняты на перехват и сопровождали Ту-95, пока те не вылетели из опознавательной зоны ПВО Аляски. В сообщении подчёркивается, что бомбардировщики не нарушали границ воздушного пространства США или Канады.