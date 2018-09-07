Президент внёс поправки об уголовной ответственности за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки об уголовной ответственности за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста. Наказание предусмотрено и за необоснованное увольнение этой категории сотрудников. В документе говорится о штрафах до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев и об обязательных работах до 360 часов.