Президент внёс поправки об уголовной ответственности за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста
Президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки об уголовной ответственности за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста. Наказание предусмотрено и за необоснованное увольнение этой категории сотрудников. В документе говорится о штрафах до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев и об обязательных работах до 360 часов.
Комментарии3
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ka_mate 07 сентября 2018 | 05:28
Не удивлюсь если все предприятия обяжут держать у себя минимум 10
сотрудников предпенсионного возраста.Только тогда частные предприятия закроются.
Останутся государственные и всё равно государству придется этих людей содержать.
prof57 07 сентября 2018 | 05:36
Работодатели решат проблему просто - не будут брать после 40-45.... Если введут квоты плюсом к инвалидам - будут работать в черную.
dwon 07 сентября 2018 | 05:39
Теперь можно пинком открывать двери в кабинеты начальников.