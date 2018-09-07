В Краснодаре полицейские задержали ещё трёх активистов штаба Алексея Навального

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. Одному из задержанных сотрудники МВД предложили проехать в отделение и объяснить, где он будет находиться 9 сентября. Затем посоветовали связаться с родственниками и сообщить, что он вернётся через пять суток. Ранее в течение вчерашнего дня в Краснодаре арестовали четырёх сторонников оппозиционного политика. Кроме того, сообщения о задержаниях и арестах активистов штаба Навального пришли из Красноярска, Нижнего Новгорода. Сам политик также отбывает административный арест. 9 сентября сторонники Алексея Навального собираются провести акции против пенсионной реформы. В большинстве городов митинги не согласованы.