Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Александру Дрыманову

Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-начальнику столичного управления СКР Александру Дрыманову. Его обвиняют в коррупции. В июле Дрыманов стал фигурантом дела, по которому уже осудили двух высокопоставленных офицеров, получивших, как следует из решения суда, взятку от криминального авторитета Шакро Молодого.