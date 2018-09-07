Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Александру Дрыманову
Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-начальнику столичного управления СКР Александру Дрыманову. Его обвиняют в коррупции. В июле Дрыманов стал фигурантом дела, по которому уже осудили двух высокопоставленных офицеров, получивших, как следует из решения суда, взятку от криминального авторитета Шакро Молодого.
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