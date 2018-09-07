Суд в Таганроге временно отстранил от работы сотрудника авиазавода, подозреваемого в отравлении коллег таллием
На днях Владислава Шульгу выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Инженер сказал в интервью РБК, что возвращается на работу. О массовом отравлении таллием на предприятии стало известно в марте. По официальным данным, пострадали 25 человек. Следствие считает, что Шульга подсыпал отравляющее вещество в кулер с водой для сотрудников из-за конфликта с одним из коллег.
Комментарии1
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j_partizan 07 сентября 2018 | 04:39
Удивительно, но именно к таким людишкам р-е правосудие и следствие оказывается особо благосклонным.
Он совершил фактически теракт, а его на свободу.