У Вашингтона есть множество доказательств готовящейся химической атаки в Идлибе

Об этом сообщил новый спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри, передаёт агентство Рейтер. Детали он не уточнил, лишь подчеркнул, что наступление российских и сирийских войск, а также использование химического оружия приведет к огромным потокам беженцев в Турцию. Джеффри описал ситуацию в Идлибе как «очень опасную».

В Минобороны России говорят, что в Сирии готовится инсценировка химической атаки, после которой США со своими союзниками нанесут удары по Сирии.