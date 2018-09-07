Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:03, 07 сентября 2018

В администрации президента не ждут высоких результатов «Единой России» на предстоящих выборах

Это связано с тем, что рейтинг партии просел из-за пенсионной реформы, пишет газета «Коммерсант». По её данным, проблема обсуждалась на встрече главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева с политтехнологами. Источники издания рассказали, что Харичев предложил считать хорошим результатом для «Единой России» 30% голосов, очень хорошим – 35%. В числе регионов, где выборы для власти будут непростыми, он назвал Иркутскую область, Хакасию, Забайкалье, Архангельскую, Ульяновскую и Владимирскую области.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 143 6 9715 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Новости

Российская армия готовится к первым в своей истории стратегическим маневрам Они названы «Восток-2018»...

5 65 6 5912
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 65 6 6413 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Новости

ЕС обвинил Россию в блокировке судоходства через Керченский пролив Евросоюз призвал Москву обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море…

5 54 6 5538
Новости

США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера Джеймса Слэка…

5 63 6 6655
Новости

Ответственность за отравление в Солсбери лежит лично на Владимире Путине – заявил замглавы МВД Великобритании Накануне полиция страны обнародовала данные предполагаемых исполнителей покушения…

5 79 6 9270
Новости

Дмитрий Медведев: Российская экономика снова растет Это произошло в не самой благоприятной обстановке, — добавил Дмитрий Медведев…

5 61 6 7663
Блоги

Сергей Аксенов: главной причиной ситуации в Армянске стала водная блокада со стороны Украины И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 180 6 22686 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Новости

Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес…

5 97 6 12484
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 74 6 9753 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 7974 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

В Кремле вновь отвергают все обвинения Лондона в адрес России по делу Скрипалей Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаления в связи с тем, что британские власти отказываются взаимодействовать с Москвой по этому вопросу…

5 81 6 10747
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 158 6 21977 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 10042 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Новости

Москва может принять меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив запрос из Великобритании Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков…

5 34 6 5268
Новости

В Сенате США сегодня прошли слушания по новым санкциям по России Ранее в Конгресс было внесено несколько законопроектов на эту тему…

5 40 6 6330

Популярное за неделю

Новости

Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу Видеообращение опубликовано на YouTube…

5 49 6 24688
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 212 6 138658 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 61 6 25549 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 426 6 378706 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 237 6 207624 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7235752
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3647303

Сегодня в эфире