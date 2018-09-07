Тверская улица в Москве с сегодняшнего дня и до утра понедельника становится пешеходной

Нельзя будет проехать на участке до Бульварного кольца, сообщает столичная мэрия. Одновременно перекрывают ещё целый ряд улиц и переулков в центре города. По некоторым из них движение возобновится не раньше полудня 10 сентября. По словам чиновников, ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня города и непосредственно праздничными мероприятиями.