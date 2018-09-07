Троллейбус въехал в жилой дом в Туле, пострадали несколько человек

Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, троллейбус врезался в стену пятиэтажки на полном ходу. Травмы, по данным полиции, получили два пассажира и житель одной из квартир. В городской больнице агентству сказали, что в тяжёлом состоянии находится водитель, он в реанимации. Обстоятельства, при которых произошла авария, пока неизвестны.