Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу Вадима Кумина, который добивается снятия с выборов Сергея Собянина

Верховный суд России сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу Вадима Кумина, который добивается снятия с выборов мэра Москвы Сергея Собянина. Будет проверена законность решения Мосгорсуда, сообщает агентство Интерфакс. Кандидат от КПРФ обвиняет Сергея Собянина в злоупотреблении служебным положением и в проведении незаконной агитации в СМИ. Вадим Кумин считает, что суд должен отменить решение о регистрации действующего градоначальника кандидатом на должность мэра. В начале недели Мосгорсуд отказался удовлетворить соответствующий иск.