Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Бразилии дал признательные показания

На допросе он говорил, что руководствовался личными мотивами и периодически повторял, что это было сделано по воле Бога, сообщает телеканал Глобу.

Кандидата в президенты от ультраправых, лидера предвыборной гонки Жаира Болсонару во время митинга ранили ножом. Политик потерял много крови, сейчас, по словам членов семьи, его состояние стабилизировалось. Президент Бразилии Мишел Темер распорядился усилить меры по обеспечению безопасности претендентов на пост главы государства.