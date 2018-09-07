Подозреваемых в отравлении Скрипалей надеялись задержать в Европе
Британская разведка идентифицировала этих людей ещё несколько месяцев назад, но решила придержать информацию. Об этом пишет газета «Сан». В Лондоне считали, что подозреваемые могут вновь появится в одной из стран Евросоюза, что позволило бы их арестовать. По данным британской разведки, россияне под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов работают на подразделение ГРУ, которое занимается опасными спецоперациями за рубежом, в том числе убийствами, отмечает издание.
Комментарии23
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serhio_25__ 07 сентября 2018 | 03:13
""Британская разведка идентифицировала этих людей ещё несколько месяцев назад, но решила придержать информацию"" - эээ, для чего???
"" В Лондоне считали, что подозреваемые могут вновь появится в одной из стран Евросоюза, что позволило бы их арестовать"" - гениально.
""По данным британской разведки, россияне под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов работают на подразделение ГРУ, которое занимается опасными спецоперациями за рубежом, в том числе убийствами"" - это они по псевдонимам узнали?
i_one_off 07 сентября 2018 | 03:22
serhio_25__:
По пунктам:
1) Чтобы схватить за руки
2) Чтобы в случае ошибки отвечать не Лондону
3) Эти клички они узнали от Скрипаля, поэтому их и использовали в материале дела. Иначе от кого ещё они могли узнать?
serhio_25__ 07 сентября 2018 | 03:31
i_one_off:
1) Хватай за руки. когда они в витринах монеты разглядывают
2) А кому? А как же схватить за руки?
3) Скрипаль 8 лет в Англии живет или ГРУ клички пожизненные и даются при рождении? А как на счет паспортов и визового контроля?
tks 07 сентября 2018 | 03:51
serhio_25__: А как насчет искусства Конторы в изготовлении фальшивых документов?
minerr 07 сентября 2018 | 03:47
i_one_off: По пунктам:
1) Чтобы схватить за руки
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А обнародовали эту информацию тоже для этого? Они конечно дебилы-на каждой камере в Лондоне появились, но не до такой же степени.
tks 07 сентября 2018 | 03:58
minerr: Нет, это не они, это лондонцы дебилы, какмер везде понатыкали, дабы нормальным людям жизнь осложнить и задание затруднить!
beregov_net 07 сентября 2018 | 03:22
serhio_25__: Как правило данные разведки это данные , полученные от агента внедрённого в спецслужбы вероятного противника . Думаешь Скрипаль , Гордиевский , Калугин и всё , все агенты западных спецслужб закончились ? )
serhio_25__ 07 сентября 2018 | 03:36
beregov_net: ""Как правило данные разведки это данные , полученные от агента внедрённого в спецслужбы вероятного противника"" - а зачем тогда Скрипаля дали отравить? Зачем ассасинам дали уйти? Почему ни одного доказательства вины России найти не смогли?
tks 07 сентября 2018 | 03:48
serhio_25__: Есть информаторы разного уровня: одни информирующие, что определенное событие наступит, а другие - уже постфактум.
Всегда прикалывало глубокомыслие путистов, по поверхности лужи ;')))
tks 07 сентября 2018 | 03:46
beregov_net: Вы ещё сравнительно недавнего, Потеева забыли, впрочем, он скончался скоропостижно 2 года назад...
tks 07 сентября 2018 | 03:53
serhio_25__: Нет, по паспортам "из широких штанин дубликатам" ;'))) Контора таких сколько угодно наштампует ;)))
davi__koloradov 07 сентября 2018 | 03:17
Теперича эти два ушлепка пожизненно невыездные. Не видать им красот Италии, Франции, США, и т.д. Хотя, они уже отработанный материал и, скорее всего, червей кормят.
serhio_25__ 07 сентября 2018 | 03:21
davi__koloradov: "" Не видать им красот Италии, Франции, США,"" - а ты видел эти красоты?
jacknichols 07 сентября 2018 | 03:29
serhio_25__: а ты задаёшь вопросы, потому что ватный мозг это тоже мозг,
и он бывает любопытным?
serhio_25__ 07 сентября 2018 | 03:38
jacknichols: Я так и понял, что вы сами этих красот не видели. За что вы пожизненно не выездные?
beregov_net 07 сентября 2018 | 03:24
davi__koloradov: Теперича эти два ушлёпка скорее всего покойники
tks 07 сентября 2018 | 03:33
beregov_net: У них выход только один: срочно прибежать в независимое СМИ и дать видеоинтервью. Как в своё время сделал Логовой, что не только уберегло его от деревянного бушлата, но и ощутимо обогатило постом депутаны ГосДурки.
kondrakr 07 сентября 2018 | 03:42
beregov_net: Возможно, но не факт. Это было бы очень плохим сигналом остальным сотрудникам военной, внешней разведок и ФСБ. Так никто не захочет убийствами заниматься.....А то, что они задания так провалили, так это не столько их вина, сколько организаторов.
salut__521 07 сентября 2018 | 03:32
Сложная структурная организация эта ГРУ - тут тебе и подразделение опасных спецопераций за рубежом, тут тебе и подразделение зачистки подразделенщиков опасных операций за рубежом...
tks 07 сентября 2018 | 03:39
salut__521: Да бросьте, может это было когда-то, сегодня это синекура для блатных, баблососов. Они типа как "нелегалы" образца Анны Чапман - затрат на содержание дофига, толку 0.
tks 07 сентября 2018 | 03:36
Издание SUN известный таблоид, впрочем, прогон туфты через него гарантированно возбудит путорасов.
tttyyy 07 сентября 2018 | 03:39
Этот жёлтый таблоид "Сан" ещё и не то понапишет.
tks 07 сентября 2018 | 04:01
tttyyy: Небось, "оттуда" (из окон чего Колыма видна) в таблоид ценное предложение спустилось, от которого трудно было отказаться ;)))