На востоке Москвы в два раза превышена норма сероводорода в воздухе
Об этом со ссылкой на Мосэкомониторинг сообщает агентство ТАСС. В десять вечера превышение зарегистрировали в Жулебино, спустя час – в Новокосино. Расположенные в этих районах станции контролируют зоны влияния ближайшего мусоросжигательного завода, очистных сооружений «Мосводоканала» и закрытого мусорного полигона «Кучино», отмечает агентство.
Комментарии2
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volodyav 07 сентября 2018 | 02:41
"Там русский дух... там Русью пахнет!"
lom2011 07 сентября 2018 | 02:47
Значит жители востока Москвы неправильно питаются.
Оленевод исправит ситуацию, научит, как правильно питаться.