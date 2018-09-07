На востоке Москвы в два раза превышена норма сероводорода в воздухе

Об этом со ссылкой на Мосэкомониторинг сообщает агентство ТАСС. В десять вечера превышение зарегистрировали в Жулебино, спустя час – в Новокосино. Расположенные в этих районах станции контролируют зоны влияния ближайшего мусоросжигательного завода, очистных сооружений «Мосводоканала» и закрытого мусорного полигона «Кучино», отмечает агентство.