В московском метро погиб пассажир
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Официальных комментариев по поводу происшествия нет.
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Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Официальных комментариев по поводу происшествия нет.
Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес…
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