Рэпер Гнойный снимал видео по заказу администрации президента
Об этом со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает Би-би-си. Он уточнил, что это было один раз. Популярный музыкант, настоящее имя которого Вячеслав Машнов, по словам источника, получил два миллиона рублей. Концертный директор Гнойного Станислав Смольянинов подтвердил Би-би-си, что артист сотрудничал с политтехнологами из администрации президента. Сумму в 2 миллиона рублей он назвал не совсем точной, но максимально приближенной к реальной. Смольянинов добавил, что больше Гнойный не соглашался на сотрудничество, потому что ему заплатили не всю сумму.
Комментарии3
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anonymvs 07 сентября 2018 | 02:27
ну... типа... имя говорящее, чего еще ждать
stalin_vsegda_zhiv 07 сентября 2018 | 02:35
В общем, как принято в буржуазном капитализме, решили кинуть на деньги, вот гнойник в результате и прорвался. То, что недополучили в одном месте, потом получили в другом за слив информации.
lom2011 07 сентября 2018 | 02:45
Там ещё были Паскудный, Продажный, Дешёвый, Заразный. Корешки Гнойного, клиентура кремля.
У кремля обширная креатура на телеканалах. Одни "резиденты" Камеди Клаба чего стоят. Вот где мерзость, где продажность.