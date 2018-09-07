Рэпер Гнойный снимал видео по заказу администрации президента

Об этом со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает Би-би-си. Он уточнил, что это было один раз. Популярный музыкант, настоящее имя которого Вячеслав Машнов, по словам источника, получил два миллиона рублей. Концертный директор Гнойного Станислав Смольянинов подтвердил Би-би-си, что артист сотрудничал с политтехнологами из администрации президента. Сумму в 2 миллиона рублей он назвал не совсем точной, но максимально приближенной к реальной. Смольянинов добавил, что больше Гнойный не соглашался на сотрудничество, потому что ему заплатили не всю сумму.