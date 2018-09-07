Минфин США ввёл санкции против хакера из КНДР и северокорейской компании, где он работал программистом

Решение в отношении Пак Чин Хёка связано с кибератаками, проведёнными по заданию Пхеньяна, — говорится на сайте министерства. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что Вашингтон не позволит Северной Корее подрывать глобальную кибербезопасть для продвижения своих интересов и получения доходов в нарушение санкций. Согласно данным Минфина США, Хёк несёт ответственность, в том числе, за кибератаку с применением вируса-вымогателя WannaCry весной прошлого года.