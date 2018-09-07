Минфин России связал очередное падение курса национальной валюты с ожиданием новых санкций против Москвы

В качестве второго фактора министр и вице-премьер назвал нестабильность на рынках таких стран, как Турция, ЮАР и Аргентина. В ходе торговой сессии в минувший четверг курс евро пробил отметку в 80 рублей и достиг максимума за 2,5 года. Курс доллара достигал пика на уровне 69 рублей 35 копеек. Падение курса рубля произошло на фоне совместного заявления властей США, Франции, Германии, Канады и Великобритании. Партнёры Лондона выразили полное доверие выдвинутым против России обвинениям по делу об отравлении Скрипалей.