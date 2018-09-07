Авиакомпания British Aiways начала расследование в связи с кражей финансовых данных клиентов
Пострадали пассажиры, которые оплачивали перелёты банковскими картами в конце августа и начале сентября. Они совершили в общей сложности 380 тысяч платежей, сообщает газета «Гардиан». Перевозчик принёс извинения и пообещал связаться с каждым пострадавшим клиентом. В авиакомпании уточнили, что паспортных данных и информации о полётах среди сведений, полученных хакерами нет. Уязвимости устранили. К расследованию подключилась полиция.
Комментарии1
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andreyoo 07 сентября 2018 | 01:29
Я так понимаю, отсутствие следов причастности русских хакеров свидетельствует об их тщательном сокрытии следов, что само по себе подтверждает невиданное их коварство. И думаю Сенат США в ближайшие дни рассмотрит этот вопрос и введет против России санкции за очередную хакерскую атаку против союзника.