Преподаватель детской телестудии в Удмуртии пожаловался на пытки в полиции
Юрий Харин написал письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В обращении говорится, что Харина под пытками вынудили признаться в изнасиловании подростков. Об этом сайту «Медуза» рассказал адвокат преподавателя Павел Биянов.
Жителя Глазова Юрия Харина задержали по обвинению в преступлениях в отношении четырёх мальчиков. Преподаватель вину не признаёт. В обращении к Бастрыкину он отмечает, что информацию о пытках поручили проверять тому же следователю, который ведёт уголовное дело против него.
Комментарии2
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danko1 07 сентября 2018 | 01:15
Нашел кому жаловаться: главному бандиту в СК.
И другие следователи по примеру начальника своего преступными методами действуют.
Питерские бандиты рулят.7
archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 02:44
в РФ стало опасно с детьми - работники всяких детских студий, кружков "Умелые руки" (если таковые где-то есть), футбольных детских клубов, музыкальных школ постоянно ходят под нависшим мечом СК - зачем искать настоящих насильников, когда под руками есть преподаватели? заставить их сознаться любыми методами - вот задача истинного следака!
а настоящие насильники пусть продолжают - преподавателей много - и каждый является подозреваемым.
может, пора уже прекратить всякие кружки по интересам и школы, включая государственные?