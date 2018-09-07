Transparency International: девять депутатов в Москве и Подмосковье могут использовать полномочия для личной выгоды
Девять депутатов в Москве и Подмосковье могут использовать свои полномочия для личной выгоды, заявили в Transparency International. В докладе российского отделения организации, посвящённого конфликту интересов, в частности, фигурируют певица Надежда Бабкина и лыжник Александр Легков. Бабкина является депутатом Мосгордумы и контролирует деятельность департамента культуры, который при этом является учредителем возглавляемого певицей театра «Русская песня». Легков в Мособлдуме отвечает за контроль бюджетного финансирования развития спорта и при этом является учредителем экипировочного центра, который заключает контракты, в том числе, с государственными учреждениями.
Комментарии3
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danko1 07 сентября 2018 | 01:18
Мерзко всё, но закономерно.
Удивляет только то, что всего 9 коррупционеров-депутатов таких обнаружили.
Берут со старших по рангу депутатов и чиновников пример.
Полностью сгнила бандитская система путинского режима.
stalin_vsegda_zhiv 07 сентября 2018 | 02:38
В буржуазном капитализме только за этим во власть и лезут, для этого государственного строя это вполне закономерно.
fresh_breeze 07 сентября 2018 | 01:34
При Ельцине такого в помине не было. Низабудим! Нипрастим!