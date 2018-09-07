Москва связала обвинения со стороны Лондона по делу Скрипалей с событиями в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что выступление британского премьера Терезы Мэй состоялось на фоне подготовки провокации с использованием химического оружия в Идлибе. В минувшую среду Лондон предъявил обвинения в отравлении Скрипалей двум предполагаемым сотрудникам ГРУ. Небензя назвал эти заявления «русофобскими фантазиями».
Комментарии13
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alxab 07 сентября 2018 | 01:10
Василий Небензя - это очередной российский дипломат с ухватками и лексиконом уголовника?
alladinov 07 сентября 2018 | 01:14
Как же мне нравится этот Небзденя! Роисся, вперде!
gordy 07 сентября 2018 | 01:26
Кто, как Небензя, способен скрестить огородную бузину и киевского дядьку?
kolian______1975 07 сентября 2018 | 01:48
Сирия, говорит Небензя? Провокация?
Предположим.. А куда тогда видеозаписи девать? Или паспорта "подряд"? Или билеты на "запасной" рейс?
Это что - тоже "провокация" нагло-саксов?..
Как говорили ведущие следствие Колобки, "Ничччего не панемаю.."
hrzn877 07 сентября 2018 | 02:42
kolian______1975: Видеозаписи смонтировали. Паспорта подделали. А билетов вообще не было - всё придумали. Даже если показывают и в руки дают - значит, происки врагов. Потому что их там не было. Потому что всё вы врёте. Как - что именно врёте? А всё. Потому что я, Н'ебензя, так говорю. А если кто не понял - так вон они наши ракетки, ждут-не дождутся своего часа.
salut__521 07 сентября 2018 | 01:19
Там в ООН столько наглых путриотических небензей! Они каак сбрешут! Эт что-то!..
edyunia 07 сентября 2018 | 01:27
Подождём, что скажет испанец Карлос или на крайняк лётчик Волошин.
allpha00 07 сентября 2018 | 01:30
В прошлый раз они говорил, что Скрипаля отравили специально под ЧМ и выборы. А еще доказательства следствия назвал комиксами. После того, как наконец "провокация" в Идлибе произойдет (учитывая дегенеративную логику принятия решений нашей власти и насущные нужды Асада, ибо газ действительно наиболее эффективное оружие для выкуривания закопавшихся террористов \ повстанцев), придумают еще что-нибудь.
А истина проста. Следствие завершилось, нашло предполагаемых исполнителей и заказчиков (то есть то, чего у нас с Немцовым так и не сделали) и отчиталось. Верить или не верить - это уже вопрос доверия к Скотланд-Ярду.
beregov_net 07 сентября 2018 | 01:58
allpha00: Что значит верить или не верить ? Есть доказательная база , работа следствия .
Вы не в церкви , вас не обманут
znajka 07 сентября 2018 | 01:31
Василий Небензя не постеснялся повторить аргумент впервые вброшенный на интеллектуальной передаче "Время покажет". По крайней мере путиниста очень последовательным в своих фантазиях.
pavlovsky 07 сентября 2018 | 01:41
Я все жду не дождусь, когда российский представитель залезет на стол, снимет штаны, и покажет всем «истинное лицо». Это же так не выносимо, сидеть и корчить из себя дипломата...
sergirusso 07 сентября 2018 | 01:53
У сильного всегда бессильный виноват. А вспомните, как кремлежулики изголялись над теми, кто говорил о том, что дело Ходорковского - политическое....
zemljanka 07 сентября 2018 | 02:17
Брехня. Брехня. Ещё брехня.