Москва связала обвинения со стороны Лондона по делу Скрипалей с событиями в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что выступление британского премьера Терезы Мэй состоялось на фоне подготовки провокации с использованием химического оружия в Идлибе. В минувшую среду Лондон предъявил обвинения в отравлении Скрипалей двум предполагаемым сотрудникам ГРУ. Небензя назвал эти заявления «русофобскими фантазиями».