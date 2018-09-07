Тверская улица в Москве станет пешеходной с сегодняшнего дня и до понедельника

Для проезда автомобилей ее закроют в связи празднованием Дня города.

Тверскую улицу сегодня будут готовить к предстоящим выходным – здесь на участке до Бульварного кольца в субботу и воскресенье будет пешеходный маршрут, который обещает стать центром притяжения горожан. В рамках фестиваля «Цветочный джем» на Тверской будет работать несколько развлекательных тематических зон, а также спортивные и концертные площадки. Но в эти выходные здесь пройдут не только праздничные мероприятия. Напомню, что 9 сентября, в единый день голосования, акцию против пенсионной реформы на Тверской планируют провести сторонники политика Алексея Навального. В администрации города митинг не согласовали, сославшись на то, что в этот день здесь запланировано множество мероприятий, посвященных Дню города. Несмотря на это, организаторы призывают людей принять участие в протесте

Движение по Тверской улице откроют в понедельник, в 6 утра.